От 750 тысяч рублей: начались продажи нового Geely Emgrand

Geely объявила старт продаж седана Emgrand пятого поколения на китайском рынке. Модель серьезно изменилась по сравнению с актуальным для России четвертым поколением: обновление затронуло платформу, габариты, оснащение и силовые установки, при этом автомобиль сохранил позиционирование как бюджетная модель.

Новый Emgrand построен на модульной архитектуре BMA Evo. Длина кузова выросла до 4815 мм - на 177 мм больше, чем у предшественника.

Ширина и высота составляют 1885 (+63 мм) и 1480 мм (+20 мм) соответственно, колесная база - 2755 мм (+105 мм).

Линейка двигателей включает атмосферный 1,5-литровый мотор мощностью 120 л.с. в сочетании с вариатором, а также новый 181-сильный турбоагрегат, работающий с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

В Китае новый Emgrand предложен в четырех комплектациях. Версии с атмосферным двигателем оценены в 74,9-79,9 тысячи юаней ( примерно 855-910 тысячи рублей), но с учетом традиционных скидок, предоставляемых на старте продаж, цены начинаются от 65,9 тысячи юаней (около 750 тысяч рублей). Турбированные модификации стоят 87,9-91,9 тысячи юаней (около 1-1,05 млн рублей).

В России Emgrand представлен как под оригинальным брендом Geely - цены на седан стартуют от 2,4 млн рублей (без скидок и акций), а также под маркой Belgee и названием S50, за который просят минимум 1,85 млн рублей.