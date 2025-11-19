Каждый второй ввезенный автомобиль с пробегом мощнее 160 «лошадей»

Подержанные автомобили из Кореи и Китая бьют рекорды по ввозу в Россию. С января по октябрь этого года в нашу страну было ввезено 382 900 подержанных легковых машин, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил аналитик Сергей Целиков.

© РИА Новости

Лидером по-прежнему остаётся Япония, но при этом объёмы поставок оттуда сократились на 10%. За отчётный период на российский рынок из этой страны было завезено 171 500 автомобилей с пробегом, что составляет 45% от всего автомобильного импорта.

Но наметилась и новая тенденция, которую отметил эксперт. Так, Южная Корея (22,5%), Китай (15,2%) и Грузия (7,8%) значительно увеличили поставки и долю импорта на вторичном рынке России. Прирост оказался впечатляющим. Если Южная Корея увеличила ввоз подержанных машин на 88%, то Китай — более чем на 300%!

При этом Целиков подчеркнул, что почти каждый второй автомобиль с пробегом (46% от всех ввезённых) оснащён двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил.