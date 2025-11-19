Lada Iskra готовится выйти на линию московского такси

Автомобили Lada Iskra могут начать работать в московском такси в декабре 2025-го - январе 2026 года. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщила представитель управления по корпоративным продажам АвтоВАЗа Елена Герман на полях форума "Транспорт России".

© Российская Газета

По ее словам, подготовка поставок ведется в интересах крупного федерального агрегатора и его партнерских таксопарков.

Рассматривается возможность эксплуатации Iskra в том числе в тарифе "Эконом". Модель позиционируется как промежуточное решение между Granta и Vesta: компактный автомобиль с набором теплых опций и современным электронным оснащением.

В корпоративном сегменте АвтоВАЗ параллельно продвигает другую новинку - Lada Aura. Как уточнила Герман, первые 250 машин распределены между крупнейшими автопарками в городах-миллионниках. В Москве с середины октября уже работают первые 20 автомобилей - они задействованы в тарифах "Комфорт" и "Комфорт+".