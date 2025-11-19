Lada Iskra готовится выйти на линию московского такси

Российская Газета

Автомобили Lada Iskra могут начать работать в московском такси в декабре 2025-го - январе 2026 года. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщила представитель управления по корпоративным продажам АвтоВАЗа Елена Герман на полях форума "Транспорт России".

Lada Iskra готовится выйти на линию московского такси
© Российская Газета

По ее словам, подготовка поставок ведется в интересах крупного федерального агрегатора и его партнерских таксопарков.

Рассматривается возможность эксплуатации Iskra в том числе в тарифе "Эконом". Модель позиционируется как промежуточное решение между Granta и Vesta: компактный автомобиль с набором теплых опций и современным электронным оснащением.

В корпоративном сегменте АвтоВАЗ параллельно продвигает другую новинку - Lada Aura. Как уточнила Герман, первые 250 машин распределены между крупнейшими автопарками в городах-миллионниках. В Москве с середины октября уже работают первые 20 автомобилей - они задействованы в тарифах "Комфорт" и "Комфорт+".