Honda отзывает 257 000 авто в США

Японская компания Honda объявила об отзыве 256 603 автомобилей из-за серьезных проблем с программным обеспечением. По данным телеканала CBS News, сбои в ПО могут привести к потере контроля над транспортным средством, что значительно увеличивает риск аварий.

Сервисная акция затронет гибридные модели Honda Accord, выпущенные в период с 2023 по 2025 годы. Представители компании заверили, что дилеры бесплатно перепрограммируют блоки управления для устранения неполадок. Владельцы машин получат уведомления о необходимости проведения технического обслуживания в 2026 году.

По информации Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), в гибридных моделях Honda Accord выявлена ошибка, которая может неожиданно проявиться и создать серьезную угрозу безопасности. Этот дефект способен вызвать полную потерю тяги, что особенно критично на высокоскоростных магистралях или при выполнении маневров обгона.

Представители Honda сообщили, что на данный момент не зарегистрировано инцидентов, связанных с этой проблемой. Тем не менее, потенциальные риски вынудили компанию начать отзывную кампанию.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России стартовала кампания по отзыву Honda из-за подушек безопасности Takata.