На Дону предлагают ввести паспортный контроль на АЗС при покупке топлива

В Ростовской области предлагают ввести ограничения в сфере розничной продажи моторного топлива. Реализацию бензина и дизельного топлива предлагается запретить для людей моложе 18 лет, а взрослые при покупке должны предъявлять паспорт.

С инициативой выступила прокуратура Ростовской области. Предложение вошло в проект областного закона, опубликованного для общественного обсуждения.

Инициатива по ограничениям объясняется ростом ДТП с участием подростков на питбайках и кроссовых мотоциклах. Эта техника, являясь спортивным инвентарем, запрещена для дорог общего пользования, но становится причиной серьезных аварий. Чтобы пресечь опасные поездки, прокуратура предлагает запретить несовершеннолетним покупать бензин, так как именно легкий доступ к топливу позволяет им использовать спортивную технику, что регулярно приводит к травмам.

В законопроекте прописаны особые правила для подростков-водителей. С 16 лет можно получить права на мопеды, скутеры и легкие мотоциклы с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, и их владельцы по-прежнему смогут заправляться на АЗС. Обучение на автомобиль разрешено с 16,5 лет, а сдать на права можно в 17. Однако садиться за руль машины самостоятельно разрешается только с 18 лет.

В обсуждении участвовало 78 экспертов, которые внесли одно предложение - по регламенту заправки топливом на автоматических заправочных станциях самообслуживания. Теперь законопроект должны рассмотреть депутаты регионального парламента.