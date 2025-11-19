В Санкт-Петербурге запустили четыре быстрые зарядки PUNKT E
Крупнейшая частная сеть зарядных станций для электромобилей в России PUNKT E запустила сразу четыре станции быстрой зарядки в Петроградском, Кировском и Приморском районах Санкт-Петербурга.
Каждая станция мощностью 150 кВт единовременно может заряжать до трех электромобилей. Зарядки расположены по следующим адресам: ул. Спортивная, д.2, ул. Яхтенная, 3к1, ул. Оптиков, 47к1 и ул. Стачек, 99.
Всего у PUNKT E в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на сегодня запущена 61 зарядная станция. Также зарядки компании расположены на федеральной трассе М-11 «Нева» и делают путешествие из Петербурга в Москву доступным для владельцев электромобилей.
Одним из ключевых факторов развития электромобильности в Санкт-Петербурге является активно растущий сегмент электротакси, где на сегодняшний день задействовано уже более 300 электромобилей различных моделей. PUNKT E предоставляет таксопаркам специальные условия на зарядку на станциях своей публичной сети. И все это, в свою очередь, стимулирует загрузку и рост зарядной инфраструктуры в регионе.
«За 11 месяцев 2025 года сеть ЭЗС PUNKT Е выросла на 68%, и насчитывает уже более 665 станций в 42 регионах России. Зарядные станции от ведущих мировых и отечественных производителей позволяют за 20–30 минут восполнить запас энергии электромобиля и продолжить поездку», — комментирует Александр Мироненко, заместитель генерального директора по развитию PUNKT E.