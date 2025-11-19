В Петербурге решили бороться с автобусами-"призраками"

Петербуржцы заметили странный феномен - для некоторых водителей они, стоя на остановке в ожидании автобуса, стали невидимками. А как еще можно объяснить то, что выполняющий рейс водитель проезжает мимо остановок с выключенным освещением салона и погасшим табло с номером маршрута? При этом машина отображается на электронных сервисах слежения и ее ждут пассажиры.

По сообщениям граждан, такие нарушения в последние месяцы допускают в разных районах города, особенно по вечерам, водители частных компаний, обслуживающих регулярные автобусные маршруты по госконтракту с городом. Возмущенные горожане, некоторым из которых пришлось вызывать такси, потому что автобус-призрак был последним перед ночным перерывом, начали жаловаться в органы власти. Петербуржца Дмитрия Веденева, одного из тех, кто обратил внимание на проблему и не поленился письменно спросить о ней у чиновников, даже пригласили на заседание транспортной комиссии Заксобрания Петербурга. Туда же позвали представителей перевозчиков и городских транспортных служб.

Общественник пришел не с пустыми руками, показав видеозапись и фотографии того, как лазурный автобус "с ветерком" проезжает мимо остановки "Ул. Софьи Ковалевской" на проспекте Науки в Калининском районе. И это был только один из более чем десятка зафиксированных им случаев. Также мужчина предоставил свою переписку с чиновниками транспортного блока. Их ответы полностью подтвердили, что со стороны водителей ООО "Вест-Сервис" и АО "Третий парк" были допущены нарушения при выполнении транспортной работы, оплаченной из городского бюджета. Об этом свидетельствовали данные геолокации и видеозаписи.

Как пояснил Денис Усанов, директор подведомственного комитету по транспорту СПб ГКУ "Организатор перевозок", по условиям госконтракта за пропуск остановки перевозчикам выставляется штраф в размере 1000 рублей. Рейс с пропуском более 20 процентов остановочных пунктов от общего числа имеющихся на маршруте считается не выполненным по вине перевозчика и не оплачивается ему городом (размер платы бюджета за рейс в один конец составляет в среднем 2000-2500 тысяч рублей). Судя по всему, штрафные меры, применяемые городом в отношении перевозчиков, не сдерживают их водителей от новых нарушений. И потому они продолжаются.

Представители упомянутых компаний (справедливости ради, схожие нарушения фиксируются и у других) заверяют: виноват "человеческий фактор". Например, одному из водителей, выполнившему фиктивный рейс без пассажиров и остановок, в тот вечер, оказывается, по семейным обстоятельствам надо было пораньше вернуться домой!

Подобные выходки со стороны недобросовестных водителей - не просто нарушение трудовой дисциплины, а разбазаривание казенных средств, считают в городском парламенте. Там напомнили, что на субсидирование только автобусных перевозок город тратит порядка 26 миллиардов рублей в год.