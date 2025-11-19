Фигурист Владислав Дикиджи рассказал про покупку авто

Фигурист стал гостем подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

– Ты выглядишь простым парнем из Санкт-Петербурга, но машина у тебя крутая. Ты свои гонорары все тратишь, получается, на понты, на тачки, на их обслуживание?

– Почему понты? Просто по характеристикам очень хорошая машина.

– Чек не горит?

– Чек не горит.

– То есть ты исключительно по характеристикам выбирал?

– Характеристики, внешний вид, лошадиные силы, объем мотора.

– А водишь ты аккуратно?

– Да.

– Сколько штрафов платишь?

– За первый месяц на 6 тысяч прилетело мне, за второй месяц – на тысячу. Пока что больше нет.

– Все приходит с опытом.

– Да.

– Ты весь свой гонорар спустил на автомобиль?

– Нет, конечно. Оставил, на квартиру коплю. Мне кажется, бездумно все свои сбережения тратить на машину, которую тоже нужно обслуживать, кормить себя еще, – сказал Дикиджи.