Растет спрос владельцев машин на использование союзного ОСАГО

Благодаря функционированию единой системы страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств более 63 тысяч граждан уже смогли воспользовались союзным ОСАГО. Комментируя данную тему, которая вынесена 19 ноября на заседание комиссии Парламентского собрания Союза двух братских стран, глава постоянной комиссии нижней палаты белорусского парламента Марина Ленчевская напомнила, что "модельный закон о так называемом союзном ОСАГО был принят в конце прошлого года и успешно имплементирован в национальное законодательство".

А с конца апреля текущего года, уточнила парламентарий, граждане Союзного государства "имеют возможность заключать договоры ОСАГО на равнозначных условиях". И положительная динамика от принятого решения устойчиво фиксируется. Об этом можно судить и по данным статистики.

Если на конец июня количество граждан двух стран, которые заключили подобные договоры, было около 23 тысяч, то накануне ноября их количество увеличилось почти в три раза. Данная новация, по мнению парламентария, устойчиво востребована на просторах СГ.

Правда, комиссии предстоит уделить еще больше внимания гармонизации законодательства об исполнительном производстве. Дело в том, пояснила Ленчевская, что белорусские граждане, которые являются взыскателями, такие суммы денег на соседней территории могут получить только путем открытия счетов в финансово-кредитных организациях, а россияне таких ограничений не имеют.

Словом, резюмировал парламентарий, существует "проблема, над которой сейчас работаем. И задача партнеров состоит в том, чтобы "этот вопрос урегулировать, ведь речь идет тоже - о качестве жизни".