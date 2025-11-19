23 новинки прошли краш-тест Euro NCAP: пять звезд получили не все

Европейская организация Euro NCAP опубликовала результаты крупнейшей в этом году серии краш-тестов. За один цикл эксперты оценили безопасность 23 новых моделей, включая электрокары, кроссоверы, купе и семейные автомобили. Пять звезд, высший рейтинг программы, получили 18 моделей.

Итоговая оценка формируется процентными показателями по четырем направлениям:

защита взрослых,

защита детей,

безопасность уязвимых участников движения,

эффективность электронных ассистентов.

Наибольшие результаты в категории защиты взрослых пассажиров - 93% - показали три модели: электрокроссовер Leapmotor B10, купе Mercedes-Benz CLE, а также электрический SUV Hongqi EHS7. Все они получили высший рейтинг.

Сильные результаты показали и другие представители сегмента среднеразмерных SUV: среди них обновленный Tesla Model Y, набравший 91% за защиту взрослых и 93% за безопасность детей, а также модели Kia EV5, Skoda Elroq, Skoda Enyaq, Audi A3, Nissan Qashqai, Subaru Solterra и Toyota bZ4X.

В классе крупных SUV выделился Volvo EX90: 92% за защиту взрослых, 93% - за защиту детей и 86% - за работу электронных ассистентов. Euro NCAP отдельно отметила, что переход лидара в статус опции не влияет на результаты безопасности.

Высокие уровни защиты взрослых и детей у Cupra Formentor - 91% и 87% соответственно, оценка - 5 звезд.

Гибрид BYD Seal 6 получил 92% за защиту взрослых и высокие оценки систем помощи водителю, итого 5 звезд. Чуть хуже по показателям, но с такой же оценкой испытания прошел MG MGS9 PHEV.

Электрические Volkswagen ID.3 и Lucid Gravity тоже получили максимальный рейтинг.

BMW 2 Series Gran Coupe присвоили 4 звезды из-за более низкой оценки по защите взрослых (78%).

Также по 4 звезды заработали Volkswagen Multivan, Volkswagen Caddy, Toyota Yaris Cross и Nissan Qashqai.

Euro NCAP напомнила, что в 2026 году вступят в силу обновленные протоколы тестирования, что сделает проверки еще более строгими.