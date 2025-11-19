Solaris снова увеличил цены на большинство моделей

В России подорожали почти все кроссоверы и седаны Solaris. Автомобильный бренд вновь объявил о повышении цен на свою продукцию. Кроссовер Solaris HC, созданный на платформе Hyundai Creta, стал дороже для 10 из 12 существующих версий. Неизменной осталась стоимость только самых простых модификаций — Prime и Classic, оснащённых шестиступенчатой механической коробкой передач.

© Solaris

Размер повышения для остальных версий составил от 99 тысяч до 144 тысяч рублей. Меньше всех подорожала версия Prime с шестиступенчатой автоматической коробкой, а самый значительный скачок цены произошел у топовой комплектации Prestige Smart.

Теперь кроссовер Solaris HC в версии Prime (двигатель 1,6 литра, 6-ступенчатая МКП, передний привод) можно приобрести за 1 979 000 рублей; Prime («автомат») обойдётся в 2 557 000. Модификация Classic (двигатель 1,6 литра, 6-ступенчатая МКП, передний привод) стоит 1 999 000 рублей; Classic («автомат» и полный привод) — 2 671 000.

Комплектация Family (двигатель 1,6 литра, 6-ступенчатая МКП, полный привод) предлагается за 2 868 000 рублей; Family («автомат» и передний привод) — за 2 837 000. Lifestyle (двигатель 1,6 литра, 6-ступенчатая АКП, передний привод) можно купить за 3 149 000 рублей; Lifestyle («автомат» и полный привод) — за 3 149 000.

Версия Family (двигатель 2,0 литра, 6-ступенчатая АКП, передний привод) обойдётся в 2 962 000 рублей; Lifestyle (двигатель 2,0 литра, 6-ступенчатая АКП, передний привод) — в 3 139 000; Lifestyle (полный привод) — в 3 274 000. Комплектация Prestige Smart (двигатель 2,0 литра, 6-ступенчатая АКП, полный привод) предлагается за 3 742 000 рублей.

Что касается седана Solaris KRS, который является аналогом Kia Rio, то в его прайс-лист вернулась базовая версия Comfort с механической коробкой за 1 960 000 рублей. При этом все остальные модификации этой модели стали дороже на сумму от 92 тысяч до 105 тысяч рублей.

Таким образом, вариант Comfort (двигатель 1,6 литра, 6-ступенчатая АКП) стоит 2 397 000 рублей; Luxe AV (1,6 литра, 6-ступенчатая АКП) — 2 511 000; Style (1,6 литра, 6-ступенчатая АКП) — 2 584 000; Prestige (1,6 литра, 6-ступенчатая АКП) — 2 674 000; Premium (1,6 литра, 6-ступенчатая АКП) — 2 820 000 рублей.

Вседорожный хэтчбек Solaris KRX, построенный на основе Kia Rio X, также подорожал для 7 из 9 доступных комплектаций. Как и в случае с кроссовером, не тронули цены на версии с механической трансмиссией, а оснащённые «автоматом» стали дороже на сумму от 95 тысяч до 108 тысяч рублей.

Теперь Solaris KRX в комплектации Comfort (двигатель 1,6 литра, 6-ступенчатая МКП) обойдётся в 1 960 000 рублей; Comfort («автомат») — в 2 481 000; Luxe AV (1,6 литра, 6-ступенчатая МКП) — в 1 980 000; Luxe AV («автомат») — в 2 595 000 рублей.

Модификации Style, Prestige и Premium при покупке будут стоить 2 668 000, 2 758 000 и 2 904 000 рублей соответственно. Все они имеют двигатель 1,6 литра и шестиступенчатую автоматическую коробку передач, сообщают «Автоновости дня».