В Ростовской области могут ввести паспортный контроль на АЗС

Прокуратура Ростовской области призвала установить паспортный контроль при покупке бензина и дизельного топлива. Соответствующая инициатива размещена на сайте правительства региона.

Отмечается, что ограничения планируют ввести на круглосуточных автозаправочных станциях. Владельцам машин необходимо будет предоставить водительское удостоверение или паспорт гражданина РФ, чтобы купить бензин или дизельное топливо.

На автоматических АЗС проверка документов будет проводиться дистанционно, за счет средств аудио- и видеосвязи, установленных на станциях.

Инициатива направлена на предотвращение продажи топлива несовершеннолетним, не имеющим водительских прав. С помощью паспортного контроля авторы законопроекта намерены пресечь использование бензина подростками для заправки питбайков и кроссовых мотоциклов, которые часто становятся причиной ДТП. При этом на подростков с водительскими правами, которые в России выдают с 16 лет, ограничение распространяться не будет.

В случае принятия законопроекта новые нормативы начнут действовать в Ростовской области с 1 марта 2026 года.