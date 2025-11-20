Deepal L06 станет первым серийным авто в КНР с магнитной подвеской от Ferrari

В китайском Чунцине совместное предприятие Changan Deepal представило новый спортивный седан L06, оснащенный передовой системой магнитной подвески MagneRide четвертого поколения от BWI Group.

© Российская Газета

По информации портала CarNewsChina, эта технология, также применяемая в автомобилях Ferrari, Lamborghini и Cadillac, позволяет регулировать демпфирование с частотой 1000 раз в секунду, обеспечивая превосходную управляемость.

Цена на новинку варьируется от 134 900 до 156 900 юаней (примерно 1 535 000-1 785 500 рублей).

Дизайн машины, разработанный дизайнером Клаусом Зизиорой, отличается эффектными раздельными фарами, закрытой решеткой радиатора и безрамочными дверями. Габаритные размеры L06 составляют 4830 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1480 мм в высоту.

Интерьер салона выполнен в Т-образной компоновке с использованием более 90% материалов с эффектом "мягкого прикосновения". Перед лицом водителя предстает трехспицевое рулевое колесо и 50-дюймовый дисплей. Сиденья с боковой поддержкой обеспечивают дополнительный комфорт и безопасность.

Покупатели могут выбрать между полностью электрическим или гибридным исполнением. Электрическая версия оснащена двигателем мощностью 200 кВт (268 л. с.), обеспечивающим запас хода до 670 км и возможностью быстрой зарядки на 30-80% всего за 15 минут. Гибридный вариант включает 1,5-литровый ДВС мощностью 97 л. с. и электродвигатель мощностью 235 л. с., с аккумулятором на 28,39 кВт·ч.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что на "Автоторе" идет подготовка к выпуску пяти моделей Changan.