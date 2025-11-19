Jetour рассекретил новейший G700: его ждут в России

Jetour представил новый внедорожник G700. На специальном мероприятии в Дубае состоялся дебют первой модели нового семейства G. Предполагается, что под ним китайский производитель будет выпускать премиальные внедорожники. Первенцем новой линейки стала модель под индексом 700, оснащённая гибридной силовой установкой. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.

В движение автомобиль приводит силовая установка Super Hybrid iDM-O суммарной отдачей 904 силы. Машина построена на платформе GAIA,а колёсная база шестиместной новинки составляет 2 870 мм.

Оснащение внедорожника включает в себя 35,4-дюймовый дисплей на передней панели, тачскрин диагональю 15,6 дюймов, семь режимов езды, функция питания внешних электроприборов мощностью 6,6 кВт.

На втором ряду пассажиры могут воспользоваться 17,3-дюймовым монитором медиасистемы, отдельной 8,88-дюймовой сенсорной панелью управления климат-контролем, а также подогревом, вентиляцией и массажем сидений второго ряда.

На российском рынке старт продаж Jetour G700 состоится в 2026 году. Все подробности о техническом оснащении и комплектациях будут объявлены позднее.