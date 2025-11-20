Курьерский автопарк Ozon пополняется автомобилями AMBERTRUCK JL от «ТД Комавто»

Компактные фургоны с кузовом на 8 европаллет помогут ускорить доставку заказов из сортировочных центров в пункты выдачи Ozon

Ozon расширяет курьерский автопарк за счет поставки фургонов AMBERTRUCK JL от «ТД Комавто» для городской доставки заказов из сортировочных центров.

ООО «ТД Комавто», официальный дистрибьютор бренда коммерческих автомобилей AMBERTRUCK, поставляет крупную партию грузовых автомобилей-фургонов на базе модели JL компании Ozon. Компактный и маневренный автомобиль AMBERTRUCK JL категории «В» полной массой 3,5 т идеально подходит для развоза широкого ассортимента товаров в городских условиях.

«Количество клиентов Ozon уже превысило 63 млн. Ежедневно они совершают более 7 млн заказов, причем 4 из 10 заказов доставляются в небольшие города и поселения. Чтобы быстро и эффективно доставлять товары до наших покупателей, важен каждый из этапов логистики. Благодаря сотрудничеству с ТД Комавто и расширению нашего курьерского автопарка автомобилями AMBERTRUCK мы сможем повысить качество перевозки товаров курьерами – из сортировочных центров в пункты выдачи заказов», – рассказал директор по развитию транспортной инфраструктуры Ozon Алексей Ширяев.

В основе поставляемых машин – шасси грузоподъемностью 1 560 кг, что обеспечивает максимальную экономическую эффективность автомобиля для бизнеса. Модель комплектуется экономичным и простым в обслуживании 4-цилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом объемом 2,8 л, созданным по японской технологии. Мощность 109 л.с. при 3 600 об/мин. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач обеспечивает уверенный старт автомобиля с полной загрузкой.

«AMBERTRUCK JL производится на заводе АВТОТОР в Калининградской области в полном соответствии мировым стандартам качества. Автомобили адаптированы для работы в разнообразных условиях российского климата. Полученные автомобили AMBERTRUCK JL позволят маркетплейсу укрепить свой логистический парк и поддержать стабильную быструю доставку товаров на пункты выдачи заказов», – добавил исполнительный директор официального дистрибьютора марки AMBERTRUCK Игорь Давыдов.

Шасси застроены промтоварными фургонами (европром), производства ведущих заводов по производству автофургонов и специальной техники – «Спецмобиль» и «Автомеханический завод». Оптимальные размеры (длина 4600 мм, ширина 2200 мм, 2200 мм) позволяют разместить внутри 8 европаллет. Общая вместимость внутреннего пространства – 20 кубометров. Материал стенок из сэндвич-панелей из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм. Фургоны хорошо защищены как от механического влияния, так и от нелегального проникновения благодаря прочной металлической конструкции и возможности использования замков.

Кабины грузовиков JL рассчитаны на перевозку водителя и одного пассажира. Комфорт обеспечивают кондиционер и регулировка рулевой колонки по вылету. Дополнительно автомобили оснащены предпусковым подогревателям двигателя и камерой заднего вида с монитором в кабине. На партию автомобилей предоставлена расширенная гарантия 3 года / 200 000 км и сервисный контракт для обеспечения качественного и быстрого обслуживания.