Ford Puma Gen-E получил пару обновок к 2026 году

Субкомпактный электрический кроссовер Ford Puma Gen-E получил модернизированную батарею, которая позволила увеличить запас хода на одной зарядке с нынешних 376 км до более чем 400 км по циклу WLTP. Автопилот второго уровня BlueCruise компания Ford впервые предлагает на автомобиле малого класса, он позволяет водителю убирать руки с руля во время поездок по автомагистралям.

«Углеводородный» кроссовер Ford Puma дебютировал в 2019 году, в начале 2024 года он пережил рестайлинг, а в конце того же была представлена его электрическая версия Gen-E, унифицированная с электрическими версиями «каблучков» Ford Transit Courier и Ford Tourneo Courier — вся троица выпускается на заводе Ford в румынском городе Крайова.

На европейский рынок Ford Puma Gen-E вышел только весной этого года, статистику продаж по Европе компания Ford не раскрывает. По данным независимого немецкого аналитического агентства Dataforce, общие продажи семейства Ford Puma за первые девять месяцев этого года в Европе составили 115 768 шт. (-1,9% по сравнению с АППГ). В свою очередь ресурс CleanTechnica сообщает, что сейчас на долю электрической версии приходится примерно четверть продаж Ford Puma. Стало быть, примерно 20 000 экземпляров Puma Gen-E уже присутствуют на дорогах — неплохо, с учётом того, что стоит Puma Gen-E дорого (от 36 900 евро в Германии), а технические характеристики у него посредственные.

Единственный передний электромотор у Ford Puma Gen-E выдаёт пиковые 168 л.с. и 290 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 8 с, максимальная скорость — 160 км/ч. Тяговая батарея ёмкостью 43 кВт·ч видит под брюхом, из-за чего дорожный просвет электрического кроссовера уменьшился до скромных 129 мм. Запас хода на одной зарядке — 376 км по циклу WLTP, но это сейчас, а после обновления будет более 400 км. Обновлённый Puma Gen-E поступит в продажу весной 2026 года, и компания Ford пока не раскрывает подробностей модернизации батареи.

С автопилотом BlueCruise картина более ясная. Изначально этот автопилот дебютировал в 2020 году в США на электрическом кроссовере Ford Mustang Mach-E — тогда, правда, система называлась Active Drive Assist, а имя BlueCruise получила в 2021 году. Автопилот Ford BlueCruise относится ко второму уровню по классификации SAE и позволяет убирать руки с руля при езде по автомагистралям при условии, что дорога соответствует определённым критериям безопасности. При работе автопилота водитель обязан всё время смотреть на дорогу и быть готовым в любой момент взять управление на себя, максимальная скорость в режиме автопилота ограничена на отметке 130 км/ч.

Сейчас система Ford BlueCruise одобрена для использования в 16 европейских странах, а общая протяжённость дорог, на которых её можно активировать, составляет порядка 135 000 км. Прежде компания Ford не предлагала систему BlueCruise на машинах малого класса, Puma Gen-E будет первым. Автопилот будет предлагаться в составе пакета Driver Assistance Pack и по подписке с гибкими тарифами, но цены пока не объявлены.