В Госдуме предложили компенсировать ошибочные штрафы бесплатной парковкой

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили письмо министру транспорта России Андрею Никитину, в рамках которого предложили предоставлять гражданам бесплатную парковку на месяц при получении ошибочных штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Авторами инициативы стали депутаты Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Владимир Плякин и Дмитрий Певцов. По их словам, в последнее время участились случаи ошибочного назначения штрафов, из-за чего граждане вынуждены оспаривать их в судебном порядке.

«Просим вас, уважаемый Андрей Сергеевич, поручить <...> проработать возможность внедрения механизма предоставления гражданам одного месяца бесплатной парковки в автоматическом порядке в случае отмены ранее наложенного штрафа за нарушение ПДД», — говорится в письме.

13 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за вождение без полиса ОСАГО. Согласно документу, фиксировать нарушение будут при помощи фотовидеофиксации. Законопроект предполагает внесение изменений в статью о несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

