GAC покажет новый седан Hyptec A800 на автосалоне в Гуанчжоу

На автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 21 ноября, впервые представят интерьер нового флагманского седана GAC Hyptec A800 2026, сообщает Telegram-канал "Китайские автомобили". Ранее эта модель уже демонстрировалась на выставке в Чэнду.

Hyptec - это подразделение премиальных электрических и гибридных автомобилей компании GAC. Модель A800 станет пятой в линейке бренда. Ее длина - 5130 мм, ширина - 1966 мм, высота - 1500 мм, а расстояние между колёсами - 3020 мм.

A800 оснащен последовательным гибридом, который включает в себя электромотор мощностью 340 лошадиных сил и бензиновый двигатель внутреннего сгорания (ДВС), выполняющий роль генератора и развивающий 160 л. с.

Интерьер машины выполнен в современном стиле, с элементами дизайна от Huawei. Передняя панель украшена яркой декоративной линией, которая гармонично сочетается с элементами на крыльях, придавая автомобилю более выразительный профиль. Задняя часть выглядит строго и стильно: фонари имеют чёткую геометрию, а затемнённые элементы удачно дополняют общий образ.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что на автосалоне в Гуанчжоу ожидаются 93 премьеры.