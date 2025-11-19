Новый Toyota RAV4 представлен в Китае

На презентации перед открытием автосалона в Гуанчжоу корпорация Toyota представила новое поколение кроссовера RAV4, сообщает Autohome.

«Toyota RAV4 официально дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу. Это шестое поколение RAV4, предлагающее 2,0-литровый бензиновый двигатель и гибридные силовые установки с моторами 2.0 и 2.5», — отмечается в публикации.

Автомобиль получил новый дизайн с С-образными фарами и крупным воздухозаборником в переднем бампере. Для нового RAV4 предусмотрены 18-дюймовые колесные диски в стандартном оснащении, в качестве опции будут доступны и 20-дюймовые. Длина кроссовера составляет 4620 мм, колесная база — 2690 мм.