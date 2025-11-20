В КНР идет подготовка к старту продаж нового Geely Okavango

27 ноября в Китае стартуют продажи нового кроссовера Geely Okavango, который позиционируется как третье поколение модели. Об этом сообщает Telegram-канал "Китайские автомобили".

Габариты модели составляет 4865 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1770 мм в высоту. Колесная база составляет 2825 мм.

Салон кроссовера может иметь пяти-, шести- или семиместную компоновку.

На выбор покупателей будут доступны два силовых агрегата. Базовая версия оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 181 лошадиная сила, а более дорогая - 2-литровым мотором с мощностью 218 л.с. Это обеспечивает отличную динамику и экономный расход топлива.

Напомним, что в РФ дорестайлинговая машина представлена с двухлитровым ДВС мощностью 200 лошадиных сил. Привод - передний, а трансмиссия - 7-ступенчатая преселективная роботизированная. Версия Luxury оценивается в 3 269 990 рублей, а Flagship в 3 474 190.

