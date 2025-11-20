Кошелек

Какие льготы имеют владельцы электромобилей в Беларуси?

"Слышал, что владельцы электромобилей в Беларуси имеют ряд льгот, в том числе по уплате транспортного налога. Я переезжаю в Гомель и собираюсь менять авто. Может, имеет смысл обзавестись "электричкой"? Антон Рекутов, Орловская область".

Действительно, владельцы электромобилей в Беларуси не платят транспортного налога в отличие от большинства тех, кто ездит на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. Эту льготу для владельцев "электричек" решено продлить еще на год. Об этом недавно сообщила член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Наталья Кулешова. Помимо отсутствия транспортного налога, владельцы электромобилей могут ездить по выделенным полосам для автотранспорта. Физлица также освобождены от НДС при ввозе в Беларусь автомобилей на электротяге, не платится и утильсбор.

Ранее министр энергетики Беларуси Денис Мороз говорил о том, что к концу года число электромобилей в стране может вырасти до 50 тысяч. Ежемесячный рост "электричек" в Беларуси, по его словам, составляет более чем две тысячи единиц. По оценке экспертов, к 2030 году число электрокаров может вырасти до 300 тысяч.

Правила

Нужно ли после нотариуса идти в БТИ?

"Через месяц буду оформлять квартиру в Минске, доставшуюся по наследству от родителей. Нужно ли заранее записываться на прием в БТИ для регистрации недвижимости? Светлана Ничипорук, Чебоксары".

В 2025 году Закон "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним" претерпел изменения. Теперь в Беларуси нотариусы выдают свидетельства о государственной регистрации. После удостоверения сделки или выдачи документов нотариус сам направляет их в Единый реестр имущества для регистрации. Затем он получает свидетельство в виде электронного документа и передает его заявителю. Когда нотариус удостоверяет сделку, он сам отправляет электронные копии документов в регистрирующий орган.

Такое изменение в закон избавляет граждан от необходимости лично обращаться в органы регистрации после удостоверения сделки или получения наследства.

Традиции

Как попасть к Деду Морозу в его поместье в Беловежской Пуще?

"В прошлом году перед Новым годом коллега с семьей побывал в поместье белорусского Деда Мороза, все, особенно детишки, остались в восторге. Ездили туда на специальном поезде из Минска. Будут ли в этом году подобные маршруты? Максим Трофимов, Москва".

Белорусская железная дорога с 12 декабря запускает новогодние поезда в поместье Деда Мороза в Беловежской Пуще, сообщили в пресс-центре БЖД. Совершить увлекательное путешествие из столицы можно 12-13, 20-21, 24-25 декабря, 6-7, 9-10 января. Поезд состоит из купейных вагонов, в пути пассажиров будут сопровождать проводницы-Снегурочки.

Путешественники посетят поместье Деда Мороза, где их ждут скульптуры сказочных персонажей и нарядная елка. Туристы увидят терем Снегурочки, волшебную мельницу, побывают на аллее знаков восточного календаря, смогут загадать желания на поляне Двенадцати месяцев. Гостей угостят пышными блинами и горячим чаем на местных травах в кафе "Хата Деда Мороза". Их также ждут "Фотосафари" с посещением зоовольерного комплекса, экскурсия в Музей природы. Стоимость билета - 295 рублей (8012 российских). Детский билет обойдется в 235-295 рублей (6383-8012 рос.).