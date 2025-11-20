В Подмосковье с середины декабря расширяется зона платных парковок

Балашиха, Озёра и далее: названы города Подмосковья, где появятся платные парковки. Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщила, что парковочные зоны появятся в Балашихе, Домодедове, Дмитрове, Ивантеевке, Зарайске, Озерах, Пушкине, Серпухове, а также в селе Ям Домодедовского городского округа.

Стоимость зависит от расположения парковочного пространства. Так, на улице Вокзальной в селе Ям будет обустроена специальная территория, где тариф для легкового транспорта составит 40 рублей в час, для мототранспорта — 20 рублей, для грузового — 80.

На улице Первомайской в Ивантеевке парковка будет располагаться в жилой зоне, соответственно почасовой тариф там составит 30 рублей в час — для легкового транспорта, 15 — для мототранспорта, 55 — для грузового. Жители домов 2,6, 12, 18 и 26 по этой улице могут оформить резидентские разрешения на портале «Госуслуги».

Остальные новые парковки на 9 из 11 региональных дорог будут расположены в административной зоне, что подразумевает единую почасовую стоимость: 50 рублей — для легковых автомобилей, 25 — для мототранспорта, 100 — для грузовых машин.

В ведомстве уточнили, что некоторые категории жителей региона имеют право на бесплатную парковку. Льгота распространяется на владельцев электромобилей, мототранспорта и многодетные семьи, проживающие в области. Однако для этого им необходимо заранее оформить специальное разрешение через «Госуслуги».

Парковка становится бесплатной для всех без исключения в дни официальных государственных праздников и по воскресеньям. Оплатить стоянку необходимо в первые 10 минут после того, как автомобиль занял место. Сделать это можно с помощью мобильного приложения «Парковки России» или отправив СМС на номер 7757. За нарушение правил парковки предусмотрен денежный штраф в размере 2 500 рублей.

Более детальную информацию о работе платных парковок в Московской области можно найти на официальном сайте регионального Министерства транспорта.

Напомним, что с 1 декабря в Подмосковье появится 1 125 машино-мест на 33 региональных дорогах. Для восьми городов региона это будет первый опыт организации платного парковочного пространства.