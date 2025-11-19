Российский авторынок готовится к сложному году для «зеленых» машин

Рынок «экологичных» машин в России бьёт рекорды перед неминуемым обвалом. Октябрьские продажи электрокаров в России показали уверенный рост — до 1 614 единиц, что на 20% больше, чем год назад. Но эта цифра не дотягивает до абсолютного рекорда, установленного в марте 2024 года, когда было продано 2 500 электромобилей. А вот подключаемые гибриды в октябре обновили исторический максимум.

© Quto.ru

Россияне в середине осени приобрели 6 292 новых автомобиля с гибридной силовой установкой, что на 54% превысило результат октября прошлого года. Это даже больше предыдущего пикового значения в 5 895 единиц, зафиксированного в марте прошлого года.

Подводя итоги десяти месяцев реализации, аналитик Сергей Целиков сообщил, что за этот период в нашей стране было зарегистрировано 9,6 тысячи электромобилей и почти 30 тысяч подключаемых гибридов. Но общая динамика остаётся отрицательной по сравнению с прошлым годом — на 37% хуже для электрокаров и на 11% для гибридов.

Среди электрокаров наибольшей популярностью у россиян в октябре пользовались бренды Zeekr (2 621 единиц), Evolute (1 356), «Москвич» (806), Avatr (727) и «АмберАвто» (667).

В сегменте подключаемых гибридов безоговорочным лидером является LiXiang (9 717), а уже за ним следуют Voyah (6 614), Aito (1 940), Wey (1 795) и Exeed/Exlantix (1 753).