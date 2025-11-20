Дилеры Toyota недовольны новой стратегией производителя

Десятилетиями компания обновляла основные модели каждые 4-5 лет, а в 2000-х годах автомобили ждали рестайлинга или смены поколения примерно каждые 7 лет. Но теперь этот срок увеличат до 9 лет.

© Quto.ru

Производитель заявляет, что вместо дорогостоящих и трудоёмких изменений кузова и шасси она предложит существенные обновления программного обеспечения. Первые признаки этого подхода уже проявились в последней версии Camry.

По мнению экспертов, такая стратегия даст Toyota больше свободы для манёвра в гонке за электрификацию транспорта. Кроме того, регулярное обновление «цифровой начинки» поможет поддержать высокую стоимость автомобилей с пробегом. Владельцы смогут получать новые функции прямо через интернет. Это могут быть улучшения производительности, усовершенствованные системы помощи водителю или дополнительные опции по подписке.

Ещё один весомый аргумент в пользу долгого жизненного цикла — ажиотажный спрос на некоторые модели, например, Land Cruiser, который покупатели ждут месяцами. Действительно, пока клиенты готовы «стоять» в очереди, острой необходимости полностью переделывать успешный продукт нет.

© toyota.com

Очевидно, что новый подход стабилизирует цепочки поставок, позволит предлагать покупателям более широкий выбор специальных версий и, опять же, положительно скажется на цене перепродажи, поскольку машина будет медленнее стареть. Но у этой стратегии есть и обратная сторона.

Toyota традиционно снижала оптовые цены на модели по мере их старения. Теперь этот принцип хотят изменить, планируя более гибкую ценовую политику, которая будет сильнее зависеть от рыночного спроса, а не просто от возраста автомобиля.

Эта инициатива уже встретила сопротивление со стороны части японских дилеров — их около 230. Они опасаются, что подобные манёвры уменьшат их прибыль. Но в компании уверяют, что в течение нового девятилетнего цикла средние оптовые цены останутся на стабильном уровне.

К слову, аналогичную политику проводят и другие автопроизводители, среди которых Stellantis с моделями Dodge Charger и Chrysler Pacifica, и Tesla, которая с самого начала не обновляла платформу Model S и Model X. Эксперты сходятся во мнении: если автомобиль изначально получился удачным, его долголетие могут обеспечить своевременные обновления ПО.