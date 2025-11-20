Дилеры Toyota недовольны новой стратегией производителя
Десятилетиями компания обновляла основные модели каждые 4-5 лет, а в 2000-х годах автомобили ждали рестайлинга или смены поколения примерно каждые 7 лет. Но теперь этот срок увеличат до 9 лет.
Производитель заявляет, что вместо дорогостоящих и трудоёмких изменений кузова и шасси она предложит существенные обновления программного обеспечения. Первые признаки этого подхода уже проявились в последней версии Camry.
По мнению экспертов, такая стратегия даст Toyota больше свободы для манёвра в гонке за электрификацию транспорта. Кроме того, регулярное обновление «цифровой начинки» поможет поддержать высокую стоимость автомобилей с пробегом. Владельцы смогут получать новые функции прямо через интернет. Это могут быть улучшения производительности, усовершенствованные системы помощи водителю или дополнительные опции по подписке.
Ещё один весомый аргумент в пользу долгого жизненного цикла — ажиотажный спрос на некоторые модели, например, Land Cruiser, который покупатели ждут месяцами. Действительно, пока клиенты готовы «стоять» в очереди, острой необходимости полностью переделывать успешный продукт нет.
Очевидно, что новый подход стабилизирует цепочки поставок, позволит предлагать покупателям более широкий выбор специальных версий и, опять же, положительно скажется на цене перепродажи, поскольку машина будет медленнее стареть. Но у этой стратегии есть и обратная сторона.
Toyota традиционно снижала оптовые цены на модели по мере их старения. Теперь этот принцип хотят изменить, планируя более гибкую ценовую политику, которая будет сильнее зависеть от рыночного спроса, а не просто от возраста автомобиля.
Эта инициатива уже встретила сопротивление со стороны части японских дилеров — их около 230. Они опасаются, что подобные манёвры уменьшат их прибыль. Но в компании уверяют, что в течение нового девятилетнего цикла средние оптовые цены останутся на стабильном уровне.
К слову, аналогичную политику проводят и другие автопроизводители, среди которых Stellantis с моделями Dodge Charger и Chrysler Pacifica, и Tesla, которая с самого начала не обновляла платформу Model S и Model X. Эксперты сходятся во мнении: если автомобиль изначально получился удачным, его долголетие могут обеспечить своевременные обновления ПО.