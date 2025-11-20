Toyota наладит производство гибридного седана Corolla в США

Японская компания намерена вложить 912 млн долларов в свои заводы, расположенные в штатах Западная Вирджиния, Кентукки, Миссисипи, Теннесси и Миссури. Эта сумма входит в недавно анонсированные инвестиции.

Японский производитель на прошлой неделе рассказал о запуске завода TBMNC (Toyota Battery Manufacturing, North Carolina), который расположен рядом с городом Либерти (штат Северная Каролина, США). На его строительство компания потратила 13,9 млрд долларов, его задача – снабжать батареями выпускаемые в США гибридные модели, а также грядущий трёхрядный электромобиль (подробностей о нём, включая название, пока нет).

Тогда же в Toyota рассказали о том, что намерены в течение ближайших пяти лет инвестировать в развитие бизнеса в США ещё 10 млрд долларов. Теперь стало известно, на что будут потрачены 912 млн долларов (менее 10% от общей суммы анонсированных вложений). Средства пойдут на «расширение производственного присутствия» японской компании в Штатах, при этом компания намерена сосредоточиться на гибридах.

Большую часть средств – 453 млн долларов – получит предприятие Toyota, расположенное Буффало (штат Западная Вирджиния). Деньги пойдут на создание 80 новых рабочих мест, а также на увеличение объёма выпуска четырёхцилиндровых моторов, совместимых с гибридными установками, и коробок передач шестого поколения. Согласно плану компании, расширение производства начнётся в 2027 году.

Далее следует завод компании в Джорджтауне (штат Кентукки), которому достанутся 204,4 млн долларов. Здесь средства предназначены для 82 новых рабочих мест, а также для создания совершенно новой линии по обработке четырёхцилиндровых двигателей для гибридных систем. Она будет введена в эксплуатацию в том же 2027-м.

Ещё 125 млн долларов отойдут производственной площадке Toyota, которая расположена в Блю-Спрингс (штат Миссисипи). Известно, что деньги будут освоены в рамках подготовки и начала производства седана Corolla с гибридной силовой установкой. Она станет первой электрифицированной Короллой, которая будет собрана в США. Информации о сроках реализации этого проекта пока нет.

Предприятию японской компании, которое расположено в Джексоне (штат Теннесси), достанется 71,4 млн долларов. Средства позволят создать 33 новых рабочих места и три новые производственные линии, за счёт которых будет увеличено производство коробок передач и комплектующих для двигателей, используемых в гибридных установках автомобилей Toyota. Сообщается, что производство на новых линиях стартует в 2027 и 2028 годах, в итоге мощность удастся увеличить почти на 500 тыс. единиц в год.

Завод компании в городе Трой (штат Миссури) получит 57,1 млн долларов. Эти деньги пойдут на создание 57 новых рабочих мест, а также на запуск новой линии по производству головок цилиндров для моторов гибридных модификаций. Предполагается, что это увеличит объём производства более чем на 200 тыс. единиц в год. Старт работы над проектом здесь намечен на 2027-й.

Сейчас в американской линейке Toyota присутствует седан Corolla Hybrid. Его стартовый ценник в США составляет 24 575 долларов, что эквивалентно примерно 1,98 млн рублей по текущему курсу. За топовый вариант просят 28 940 долларов (около 2,33 млн рублей).