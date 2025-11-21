За первые 10 месяцев 2025 года продажи автомобилей с пробегом в кредит упали на 53%. Об этом сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков в своем Telegram-канале. За аналогичный период прошлого года было выдано 822 тысячи автокредитов на покупку подержанных машин, а в этом - лишь 383 тысячи.

В денежном выражении снижение еще более значительное - 57%. Если в прошлом году объем кредитования составил 1,08 трлн рублей, то в этом - всего 472,3 млрд рублей.

Основной причиной падения выдачи земных средств в этом году, по мнению эксперта, стали высокие процентные ставки. К марту 2025-го они достигли 26,7%, и весь летний период оставались на близком уровне. Лишь осенью началось снижение. В октябре средняя ставка для покупки автомобиля с пробегом составила 23,4%.

Второй фактор - низкий уровень одобрения кредитов. В начале года он опускался до 19%, то есть четыре из пяти заемщиков получали отказ. Сейчас уровень одобрения вырос до 30%, но все равно остается низким.

В октябре доля кредитных продаж на рынке подержанных машин составила всего 8,3%. Более двух третей сделок по-прежнему проходят "из рук в руки" или с участием перекупов. Основными каналами финансирования остаются личные накопления, займы у друзей и родственников, а также потребительские кредиты без залога автомобиля.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что падение авторынка в ноябре грозит оказаться сильнее ожиданий.