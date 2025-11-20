В Москве продают редкий Chevrolet Suburban - всего за 1,5 млн рублей

На рынке подержанных автомобилей появилось объявление о продаже полноразмерного внедорожника Chevrolet Suburban 1993 года выпуска. Стоимость автомобиля, продаваемого в Москве, составляет 1,5 млн рублей, при этом машина находится в хорошем техническом состоянии и имеет пробег 123 тысячи км.

Согласно информации продавца, внедорожник сохранил оригинальный кузов без следов коррозии и серьезных повреждений. В ПТС - два владельца, участие в ДТП не зафиксировано.

Отмечается, что автомобиль прошел масштабное обслуживание: для восстановления использовались элементы-"доноры" от Suburban 1999 года выпуска с небольшим пробегом. Масло в двигателе, по словам владельца, меняется каждые 5 тысяч км.

Под капотом установлен бензиновый атмосферник V8 объемом 5,7 литра мощностью 200 л.с., агрегатированный с автоматической коробкой передач и полным приводом.

Салон внедорожника рассчитан на семь человек и отделан кожей. При этом владелец сообщает о незначительных косметических недочетах в интерьере. Также автомобиль оборудован лифт-комплектом подвески, который при желании можно увеличить еще на 7 см. В комплекте к машине предлагается набор новых запасных частей ориентировочной стоимостью около 100 тысяч рублей.

Эксперты "ЗР" отмечают, что модели Suburban старших поколений являются нишевыми предложениями на российском рынке из-за высокой стоимости эксплуатации, в том числе на фоне текущих цен на топливо.