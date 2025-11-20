В России может появиться Toyota, но под китайской маркой
Компания GAC выведет на рынок РФ новые бренды. Под маркой Aion изначально выпускались продвинутые электромобили, но затем стратегия сменила вектор — в последнее время этот производитель стал делать доступные аккумуляторные машины. Что касается подразделения Hyptec, то оно выпускает большие роскошные модели.
Как уточняет издание Авто Mail, компания GAC сейчас рассматривает перспективы выхода на российский рынок своих электрических брендов Aion и Hyptec. Если руководством будет принято положительное решение, то продажи стартуют через несколько месяцев.
Aion сможет предложить нашим соотечественникам кроссоверы Aion V, Hyptec HL и Hyptec HT. Стоит заметить, что Aion V — это ближайший родственник Toyota bZ3X, так как обе машины созданы предприятием GAC-Toyota: у вседорожника есть электрический и гибридный варианты.
