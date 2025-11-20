В России может появиться Toyota, но под китайской маркой

Компания GAC выведет на рынок РФ новые бренды. Под маркой Aion изначально выпускались продвинутые электромобили, но затем стратегия сменила вектор — в последнее время этот производитель стал делать доступные аккумуляторные машины. Что касается подразделения Hyptec, то оно выпускает большие роскошные модели.

© Quto.ru

Как уточняет издание Авто Mail, компания GAC сейчас рассматривает перспективы выхода на российский рынок своих электрических брендов Aion и Hyptec. Если руководством будет принято положительное решение, то продажи стартуют через несколько месяцев.

Aion сможет предложить нашим соотечественникам кроссоверы Aion V, Hyptec HL и Hyptec HT. Стоит заметить, что Aion V — это ближайший родственник Toyota bZ3X, так как обе машины созданы предприятием GAC-Toyota: у вседорожника есть электрический и гибридный варианты.

Кстати, дилеры Toyota недовольны новой стратегией производителя: японский автогигант намерен пересмотреть привычные стандарты производства машин.