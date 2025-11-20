Эксперт уверен: изменение утильсбора откроет дорогу нишевым моделям
Автомобилистам назвали иномарки, которые станут выгодным выбором после 1 декабря. В первый день зимы в России начнёт действовать новый порядок расчёта утилизационного сбора для ввозимых из-за рубежа автомобилей, который будет учитывать мощность двигателя. По мнению автоэксперта Дмитрия Гайдукевича, теперь «интересными станут относительно редкие модели».
Он пояснил, что грядущие перемены могут повысить привлекательность некоторых не самых распространённых на российском рынке машин. Например, на фоне новых ставок выигрышную позицию займут «маленький внедорожник Suzuki Jimny» или родстер Mazda MX-5, мощность двигателя которых не превышает 160 лошадиных сил.
«Ещё один вариант модели, про которую не все подумают, — большой Volkswagen Transporter или Caravelle в базовой версии с двухлитровым турбодизелем на 120 или 150 лошадиных сил», — говорит эксперт.
Миниатюрный корейский Kia Ray также заслуживает внимания российских автолюбителей. В отличие от своих японских «сородичей», он оснащён привычным рулём, а под капотом у него литровый двигатель мощностью 76 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач.
Все эти модели могут стать разумным компромиссом в новых условиях, когда частные лица лишатся права на льготный взнос, который сегодня составляет от 3 400 до 5 200 рублей, если выберут автомобиль с мотором мощнее 160 лошадиных сил. Теперь за мощные машины придётся платить полный коммерческий утилизационный сбор, сумма которого в отдельных случаях может превысить 2 миллиона рублей.
Но, по мнению специалиста, даже на фоне грядущих изменений у автолюбителей остаётся возможность выбора, который сейчас должен стать более осмысленным.