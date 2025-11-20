ИИ ускорит подачу объявления о продаже машины на "Авито Авто"

На платформе «Авито Авто» запустили новую функцию, которая позволит автовладельцам заполнить карточку о продаже авто с пробегом быстрее с помощью ИИ, сообщает пресс-служба «Авито».

Ранее владельцы вводили госномер автомобиля, а система определяла VIN и заполняла остальные данные. Теперь автовладельцу будет достаточно загрузить фотографию, на которой виден госномер. Затем система считает его, определит VIN, автоматически заполнит нужные характеристики машины и предложит продавцу подтвердить корректность данных.

Как отметил технический директор «Авито Авто» Артур Щеглов, на платформе стремятся сделать процесс покупки и продажи автомобилей еще более простым и удобным.

«Мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта, которые помогают автоматизировать рутинные действия. Новая функциональность распознавания госномера по фотографии — очередной шаг в этом направлении», — сказал он.

Щеглов добавил, что после внедрения новой функции доля объявлений, размещенных менее чем за три минуты, увеличилась на 49%, а количество ошибок при вводе данных сократилось на 16%.

«Это освобождает пользователя от лишних действий и повышает корректность вводимых данных, что в свою очередь повышает качество контента на платформе и делает рынок автомобилей с пробегом еще более прозрачным для покупателей», — отметил он.

В основе нового инструмента – собственные ИИ решения платформы с технологией компьютерного зрения и системы из трех специализированных ML-моделей. Первая модель определяет наличие номерного знака на фото, вторая уточняет границы госномера, а третья преобразует полученное изображение в текст. Также технология учитывает реальные условия съемки, включая блики, тень, загрязнения и другие.

В «Авито Авто» отметили, что модели обучались на больших массивах изображений, благодаря чему точность распознавания достигает 99%.

Сейчас функция доступна в мобильном приложении для Android и в мобильной версии сайта. В будущем новую функцию планируется добавить и в веб-версии сайта.