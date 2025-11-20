35 000 акций по безопасности дорожного движения провели в Волгоградской области

Регион усилил профилактику детского травматизма на дорогах. Всего в мероприятиях по безопасности дорожного движения приняли участие более 213 000 юных жителей области.

Профилактическую работу региональный комитет образования и науки ведет совместно с Госавтоинспекцией, образовательными учреждениями и родительским сообществом, сообщили в администрации региона.

На территории Волгоградской области действует 652 отряда юных инспекторов движения. Система включает обучение школьников через интерактивные форматы, работу с родителями, повышение квалификации педагогов и обновление материально-технической базы учреждений. Важную методическую поддержку оказывает центр «Лаборатория безопасности», который организовал 32 выездных занятия с использованием мобильного интерактивного комплекса.

Профилактическая деятельность не останавливается даже во время каникул. Так, в летний период более 12 700 детей обучились программам дорожной безопасности в лагерях и при школах.

В этом году во всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги» участвовали более 145 000 учеников 1–9-х классов. Школьники также задействованы в просветительских акциях, викторинах, профильных сменах. Это помогает закреплять знания по ПДД в интерактивной и практической формах.

Кроме того, в Волгоградской области действуют родительские патрули, которые совместно со школами и Госавтоинспекцией способствуют формированию безопасного поведения на дорогах. Лучшие муниципальные практики распространяются на весь регион.

Напомним, системная работа по обучению ПДД – приоритетное направление нацпроекта «Молодежь и дети». В ней принимают участие более 1000 учебных заведений региона, включая 449 детсадов, 704 школы и 184 учреждения допобразования.