Злостных нарушителей вынудят ставить ограничители скорости на машины

Злостных нарушителей обяжут ставить ограничители скорости на машины. В Нью-Йорке готовится к принятию законопроект, согласно которому водители, неоднократно превышающие скорость, должны будут установить на свои автомобили устройства, принудительно ограничивающие максимальную скорость транспортного средства. Цена прибора с установкой составляет порядка $1 000.

Сенатор штата Эндрю Гунардес отмечает, что в течение нескольких лет водители, которые были пойманы в пьяном виде, обязаны ставить на свою технику алкозамки. Нововведение будет работать по тому же принципу, так что машина попросту не в состоянии будет нарушить правила вне зависимости от действий сидящего за рулём человека.

Ограничитель будет установлен на передней панели, где он сможет считывать информацию с дорожных знаков. Превысить скорость на машине, в которой установлен прибор, можно будет не более чем на 8 км/ч. Впрочем, определённое количество резких ускорений на случай экстренной ситуации допустимо, но оно будет строго регламентировано. Демонтировать устройство можно будет не ранее чем через шесть месяцев.

Предполагается, что устройства обяжут ставить автомобилистов, которые получат в течение двух лет 11 и более штрафных баллов за превышение скорости, либо 16 баллов за слишком быструю езду или проезд на красный сигнал светофора в течение одного года. Уже подсчитано, что в штате под действие нового закона может попасть от 3 000 до 4 000 злостных нарушителей.