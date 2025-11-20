Губернатор Самарской области прокомментировал ситуацию на АвтоВАЗе

Ситуация на АвтоВАЗе, несмотря на негативные тенденции на автомобильном рынке, является устойчивой и стабильной. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Федорищев добавил, что в связи со стагнацией автомобильного рынка было принято решение на некоторых направлениях перейти на четырехдневную рабочую неделю. Губернатор "Самарской области выразил благодарность правительству России, которое не отказало в поддержке АвтоВАЗу.

Вместе с тем продолжается выпуск новых моделей автомобилей.

"Производственная программа не ограничивается выпуском "Искры", "Ауры", в следующем году будет на конвейер поставлен "Азимут" - очень перспективная модель", - цитирует Федорищева агентство.

Чиновник отметил, что для поддержания стабильной ситуации и реализации будущих планов правительство области приняло решение на три года обнулить налог на прибыль предприятия.