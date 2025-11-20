На Камчатке тысячи оленей парализовали движение авто

На Камчатке тысячи оленей затруднили движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

© Газета.Ru

«Не видать даже, когда они закончатся» — прокомментировал ситуацию водитель.

По данным канала, «бесконечное» стадо перекрыло дорогу: людям пришлось ждать, пока тысячи животных перебегут через проезжую часть. Также сообщается, что олени направлялись в горные пастбища, там им будет проще находить пропитание в холодное время.

До этого в Забайкалье автобус с людьми опрокинулся на проезжей части из-за коровы. Несколько человек получили травмы. По словам одного из пассажиров, причиной аварии стало животное, которое выбежало на трассу: водитель пытался его объехать, но из-за скользкой дороги улетел в кювет. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, сейчас пассажиры ждут транспорт, который доставит их на работу.

Ранее редчайшего хищника сняли на видео автомобилисты в Бурятии.