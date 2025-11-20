Система расходования сборов с платных парковок демотивирует водителей

Платные парковки в крупных городах не мода, а способ не захлебнуться от автомобилизации. Однако люди не спешат пересаживаться на общественный транспорт, несмотря на то, что въезд в центр на личной машине с каждым годом дорожает. От чего зависит тариф - себестоимости услуги, инфляции или других факторов, выяснили обозреватели "РГ".

Пермь

В городе-миллионнике имеются 11,1 тысячи мест, где можно оставить авто на определенный срок на коммерческой основе. С 10 ноября власти повысили тарифы на 50 процентов в зоне 101, которая охватывает большую часть центра, и на 33 процента - в зонах 102 и 103. Как сообщили в муниципальной дирекции дорожного движения, поводом послужил сентябрьский мониторинг.

Выяснилось, что в городском ядре показатель заполняемости парковок превышает 90 процентов, чуть дальше он составляет 89 процентов. Чиновники уверены: увеличение тарифов ускорит оборачиваемость мест и снизит загрузку на улично-дорожную сеть. При этом средства, полученные в виде оплаты услуги (114,8 миллиона рублей за первое полугодие) или в виде штрафов (168,4 миллиона), не являются главной целью: администрация запустила проект для удобства горожан, чтобы в будни можно было легко найти место для "железного коня" рядом с работой.

- Нехватка парковок в центре Перми - это в том числе градостроительная проблема, - считает архитектор Владимир Костенко. - Действующие федеральные нормативы от 2016 года предусматривают 0,8-1 машино-места на квартиру или офис в административном здании. На мой взгляд, они не всегда соблюдаются, а мэрия не контролирует это должным образом.

Эксперт предлагает проанализировать западноевропейскую практику: в Хельсинки жителей меньше, чем в Перми, на 300 тысяч, но никто не ищет свободные места вручную. Электронная система анализирует предложение - эти данные в онлайн-режиме отражаются на интернет-карте, которой пользуются автовладельцы, то есть припарковаться становится гораздо проще. Более того, можно заранее забронировать себе кратковременную стоянку.

За пределами центра Перми плоскостные парковки действуют в районе Северной дамбы, около экстрим-парка и Дворца культуры имени Гагарина, но стоит задуматься о расширении инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности. Например, для электросамокатов, которые помещаются в багажник легковушки, или велосипедов. Тогда у людей появится альтернатива: стоять в пробках и искать, куда приткнуться, или оставить машину в 1-2 километрах от офиса и дальше передвигаться на экологичном виде транспорта.

Тюмень

Первые платные парковки в областном центре открыли еще в мае 2016 года: для эксперимента местные власти выбрали самые загруженные участки улиц Первомайской и Герцена. Спустя девять лет за деньги предоставляется 4572 машино-места, их заполняемость составляет в среднем 81 процент. До конца года появится еще 1237 предложений, уточняет замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации Илья Авладеев.

Новая платная зона будет довольно обширной, но все так же примыкающей к центру. В частности, в нее попадет улица Малыгина. Вообще же расширение такой инфраструктуры в Тюмени происходит примерно два раза в год. Повышается и стоимость услуги: когда-то автовладельцы платили 25 рублей в час, сейчас - в среднем 35, а с 15 декабря тариф увеличится ориентировочно до 45 рублей. Предел, согласно постановлению областного правительства, - 150 рублей, но со временем, надо полагать, изменится и он.

- Главное - соблюсти баланс, чтобы владельцы транспорта могли спокойно оставить его в центре, приехав туда по делам, и чтобы платные парковки не пустовали, - вот и "играем" с ценами, - поясняет эксперт. - К примеру, недавно появились платные ночные машино-места в границах улицы Дзержинского, на пересечении улиц Республики и Максима Горького. Скоро соберем окончательные данные и поймем, стоит ли продолжать.

Что касается жалоб тюменцев в прокуратуру, что парковки возле соцобъектов в центре города тоже переводят на коммерческие рельсы, то эту проблему власти обещают снять в обозримом будущем. По словам Ильи Авладеева, тему подняли участники всероссийского форума на ВДНХ по парковочному пространству: отраслевики считают, что территорию перед больницами и детскими учреждениями недопустимо приравнивать к стоянке у торгового либо офисного центра.

В 2024 году Тюмень собрала с пользователей парковок 116 миллионов рублей, за 10 месяцев 2025-го - 107 миллионов, хотя из-за реконструкции улицы Ленина многие машино-места временно переводили в бесплатный режим. Нарушителей правил оштрафовали на 124 и 108 миллионов соответственно. Все эти деньги, по словам представителей администрации, тратятся на развитие районов.

Екатеринбург

В столице Урала можно оставить свой автомобиль в 101 локации, где доступны 5376 специально оборудованных мест. Оплачивают услугу в терминале банковской картой или в мобильном приложении. Естественно, самые загруженные - центральные улицы и гостевые маршруты: Пушкина, Горького, Шейнкмана, Тургенева, Радищева, Добролюбова, Толмачева. Цена за комфорт подскочила еще год назад сразу с 30 до 50 рублей в час.

- В целом сумма посильная, - рассуждает водитель с 20-летним стажем Майя. - Автомобилисты стали более дисциплинированными. Еще в начале нулевых пробки в центре Екатеринбурга были гигантскими, каждый бросал машину где придется. Сегодня похожую картину мы видим во дворах, которые соседствуют со станциями метро - нужны дополнительные перехватывающие парковки.

Первые коммерческие зоны для кратковременной стоянки организовали еще в 2014 году, но, поскольку терминалы долго работали в тестовом режиме, водители привыкли не платить. А потом начали хитрить, прятать регистрационные номера за темным пакетом или тканевой маской. Правда, уже совсем скоро игры в поддавки станут невозможными: по всему городу устанавливают купольные камеры с инфракрасной подсветкой, которые опознают транспорт в любое время суток при любой погоде. Штраф за бесплатное пользование машино-местом тоже подрос, с трех до четырех тысяч рублей.

По данным мэрии, доход от платного парковочного пространства за 10 месяцев прошлого года составил 30,5 миллиона рублей, за аналогичный период 2025-го - уже 84 миллиона. Правда, на что тратятся эти деньги, в пресс-службе затруднились ответить.

Мнение

Василий Белопашенцев, исполнительный директор "Независимой ассоциации содействия автомобилистам":

- Развитие городской инфраструктуры всегда многогранный вопрос. Если бы автобусы, троллейбусы и трамваи ходили точно по часам, многие пересели бы в них. А у тех, кто останется за рулем, должно быть право выбора: либо бесплатный многоуровневый паркинг, либо платные охраняемые места, то есть их организаторы должны гарантировать, что транспорт не получит случайных повреждений и не подвергнется нападению воров. Сегодня такой защиты нет, поэтому водители и спрашивают: "Куда уходят средства, что сделано?" Если бы система была прозрачной, недоверия стало бы меньше.