Все виды транспорта в России за 6 лет свяжут в единую опорную сеть

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил за ближайшие шесть лет связать все виды транспорта в стране в единую опорную сеть.

«За шесть лет предстоит выполнить очень сложную задачу с учетом масштаба страны связать все виды транспорта в единую опорную сеть и существенно нарастить ее мощности, что потребует кардинальных изменений в подходах к организации логистики с внедрением самых передовых методов, цифровых решений и инноваций, сказал он на международном форуме «Транспорт России в Москве, который проходит уже в 19-й раз.

Для этого, по его словам, требуется объединить усилия регионов, предпринимателей, ученых, строительного и промышленного секторов, а также многих других отраслей экономики.

Сложностей в российской транспортной отрасли остается еще немало, но все они поступательно преодолеваются, заявил глава правительства.

Он напомнил, что с января в России запущен новый национальный проект «Эффективная транспортная система. Общий объем финансирования программы на первые три года составит свыше полутриллиона рублей. Из них почти 135 миллиардов выделят в текущем году.

«Очень важно, чтобы каждый вложенный рубль был использован с высокой эффективностью, подчеркнул Мишустин.

Председатель правительства России отметил, что всего за девять месяцев текущего года на всех видах транспорта было перевезено порядка 11 миллиардов пассажиров. Мишустин также заявил, что власти РФ рассчитывают добиться наибольшего прогресса в применении беспилотных авиационных систем в течение пяти лет. Для этого уже второй год реализуется профильный национальный проект. Впервые введен специальный класс воздушного пространства «Эйч, в котором предусмотрен упрощенный порядок полетов летательных аппаратов. Экспериментальные правовые режимы их использования установлены в 26 регионах.

«Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий. По прогнозам экспертов, через четверть века половина всех средств передвижения в стране будет работать без участия человека, сказал он.

Страна будет расширять применение беспилотных такси, трамваев, поездов, строго соблюдая при этом меры безопасности, добавил Мишустин.

Кроме того, по его словам, в РФ формируют «умную оценку маршрутов всего транспорта. Такой сервис будет учитывать множество факторов и предлагать оптимальные маршруты и способы доставки до конечного пункта по земле, воде или воздуху, с помощью человека или автоматики в зависимости от конкретного запроса.

Мишустин назвал сложнейшей задачу повышения «глобальной конкурентоспособности российских международных маршрутов. «Грузовые перевозки по ним за следующие пять лет должны вырасти в полтора раза к уровню 2021 года, подчеркнул глава кабмина.

«Конечно, еще одним мощным ресурсом развития отрасли выступают частные инвестиции. Их роль с каждым годом становится все более значимой. Сегодня именно в сфере транспорта сосредоточены самые крупные средства бизнеса, заметил Мишустин.

Михаилу Мишустину показали передовые транспортные технологии. Площадь выставки в Гостином дворе составила около четырех тысяч квадратных метров.