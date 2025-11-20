Губернатор Ленинградской области посетил Енакиево в ДНР

Одним из первых объектов губернатор посетил жилой дом на улице Брайляна, где завершаются фасадные работы. Восстанавливают разрушенный подъезд ленинградские строители - и нередко под угрозой новых обстрелов. "Пока ленинградские строители восстанавливали разрушенный подъезд, враг не постеснялся ударить по соседнему дому. Осколками посекло стекла в детском ресурсном центре. Обновим фасад, кровлю, заменим старые оконные рамы и сделаем благоустройство территории. А внутреннее оснащение и ремонт возьмут на себя депутаты "Единой России". Личный пример - за мной: ремонт библиотеки и обновление книжного фонда", - отметил Дрозденко. В ресурсном центре "Рябинка" живут около трех десятков воспитанников. Это дети из неблагополучных семей или те, кто оказались в трудной жизненной ситуации. После осмотра губернатор пригласил воспитанников центра провести новогодние каникулы в Ленинградской области: посетить губернаторскую елку и попробовать зимние развлечения - "снежных горок, коньков и лыж дети с Донбасса пока не знают". Техника - бойцам, трактор - городу В Енакиево Дрозденко также передал бойцам БАРС "Ленинградец" партию спецтехники - автомобили, мотоциклы, микроавтобус, оборудование и инвентарь. Все это - из состава фонда "Ленинградский рубеж". Помимо помощи военнослужащим, город получил трактор с навесным оборудованием и максимально широким спектром применения. Его передали в коммунальные службы для нужд городского хозяйства. Также глава региона проверил ход работ по ремонту помещений школы-интерната N2 и передал его воспитанникам помощь от ленинградского актива партии "Единая Россия". За последний год здесь отремонтировали систему отопления, заменили стеклопакеты, восстановили кровлю. Завершено строительство футбольного поля. Продолжается работа над волейбольной и баскетбольной площадками - Дрозденко отдельно поручил следить за качеством покрытия. Также достигнута договоренность о капитальном ремонте бытовых комнат и душевых - это станет следующей очередью работ. Губернатор подчеркнул, что помощь здесь не должна быть безликой, детям важно искреннее внимание. Он также добавил, что новогодние мечты ребят из интернатов Енакиево ждут на ленинградской "Елке желаний". По итогам поездки Александр Дрозденко обозначил два ключевых направления поддержки Енакиево в 2026 году. Первое - забота о детях и учебных учреждениях. Речь идет не только о ремонтах, но и о программах досуга, поездках, культурных проектах и диспансеризации. "Интернаты Енакиево - объекты, на которых не будем экономить. Здесь растут дети, которым больше всего нужна забота", - подчеркнул Дрозденко. Второе направление - инженерная инфраструктура: дорожные ремонты, строительство каптажных колодцев, восстановление канализационных сетей в Карло-Марксово, модернизация коммунальных систем. Отдельным проектом станет восстановление бывшего кинотеатра "Орион". Его планируют превратить в современный молодежный центр - средства уже выделены. По словам губернатора Ленобласти, ремонт надо провести оперативно и "по-ленинградски качественно". Рабочая поездка закрепила статус Енакиево как подшефной территории Ленинградской области. Регион подключает специалистов, технику, материалы и организационные ресурсы, беря под свое руководство целый комплекс задач - от фасадов и инженерных сетей до школ, спортивных площадок и культурных учреждений. Цель - обеспечить нормальные условия жизни и дать городу горизонт развития.