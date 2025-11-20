В РФ сделали «критически нехороший» прогноз продаж легковушек

По итогам 2025-го суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей упадут на 10-15 процентов в сравнении с прошлогодним показателем. Мрачный прогноз относительно реализации этого вида машин в стране дал глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Его слова приводит ТАСС.

За 12 месяцев, ожидает эксперт, продажи новых легковушек в стране просядут примерно до 1,45 миллиона единиц. Этот показатель он счел «критически нехорошим».

«Российский рынок, к сожалению, не достигнет результатов прошлого года», — констатировал Подщеколдин.

Самое стремительное падение реализации легковушек в стране наблюдалось в начале весны. В марте, напомнил аналитик, продажи упали на 45 процентов в годовом выражении. Отставание удалось частично выправить ближе к осени. К сентябрю реализация просела на 18 процентов год к году.

В оставшуюся часть года дополнительный стимул рынку придаст грядущее повышение утильсбора на иномарки категории М1 (с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил). Льготные ставки с 1 декабря сохранятся только для скромных по мощности импортных авто. Однако даже это обстоятельство вряд ли существенным образом повлияет на динамику продаж по итогам всего года, резюмировал Подщеколдин.