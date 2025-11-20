В России утвердили план повышения акцизов на бензин

Государственная Дума России утвердила план повышения акцизов на бензин и мощные машины до 2028 года, сообщает «За рулем».

© Газета.Ru

В частности, акциз на бензин пятого класса постепенно повысится с 18 тыс. рублей за тонну в 2026 году до 19,4 тыс. рублей в 2028 году.

Владельцев мощных автомобилей ждут особенно заметные изменения. Налог будет напрямую зависеть от количества лошадиных сил. Так, для машин с двигателем от 90 л.с. ставка вырастет с 64 до 70 рублей за 1 л.с., а для машин мощностью свыше 500 л.с. — с 1829 до 1978 рублей.

До этого в Новосибирской области независимые автозаправочные станции (АЗС) прекратили продажу бензина АИ-92 и АИ-95 ввиду отсутствия запасов.

В начале октября стало известно, что многие продающие бензин автозаправки сейчас работают себе в убыток, а ряд независимых АЗС уже закрывается. Об этом говорилось в письме Российского топливного союза вице-премьеру Александру Новаку. Принятые кабмином меры, по мнению авторов письма, недостаточны для изменения ситуации к лучшему. Власти же полагают, что положение дел на топливном рынке РФ «абсолютно контролируемое», а ситуация вскоре стабилизируется.

Ранее Путин отменил акцизы на дизельное топливо до мая.