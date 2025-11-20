Кубанские законодатели уточнили требования к придорожной инфраструктуре

В ходе 70-й сессии Законодательного собрания Кубани (ЗСК) были приняты поправки в региональный закон "Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края".

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта, дорожного хозяйства и связи Ивана Тутушкина, документом предлагается привести краевой нормативный правовой акт в соответствие с федеральным, который, в частности, нацелен на обеспечение качественной мобильной связи и доступа к интернету, в том числе к цифровым системам, для водителей и пассажиров на автодорогах.

Предложено установить, что не только прокладка, перенос, переустройство, эксплуатация линий и сооружений связи, но также и их строительство, реконструкция в границах полос отвода и придорожных полос автодорог осуществляются на основании законодательства о градостроительной деятельности с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об автодорогах и о дорожной деятельности.

Комментируя рассмотренный вопрос, председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил депутатам о том, что совершенствование краевого законодательства через приведение его в соответствие с федеральным - это один из способов повысить эффективность действующей нормативной правовой базы с учетом специфики той или иной отрасли.