В автошколах Китая ИИ полностью обучает водителей и проводит контрольные заезды

В ряде стран искусственный интеллект уже внедрен в процесс сдачи экзаменов на водительские права. Опыт государств-первопроходцев в этой области доказывает, что использование ИИ действительно способно автоматизировать процесс тестирования, одновременно делая его прозрачным и эффективным, что обеспечивает объективную оценку навыков и снижает риски возникновения коррупционных схем.

Южная Корея

В Южной Корее, например, практический экзамен на права принимает не человек, а искусственный интеллект: умный бортовой компьютер сам отдает команды автомобилисту, фиксирует каждое действие водителя и наконец выносит вердикт. При этом во время тестирования в машине рядом с учеником сидит инструктор, который в ходе экзамена не вмешивается в процесс, однако для соблюдения мер безопасности находится в автомобиле, чтобы в любой потенциально опасный момент перехватить управление.

Узбекистан

В одной из самых неблагоприятных с точки зрения нарушений правил дорожного движения стран - Узбекистане - власти также прибегли к помощи ИИ-алгоритмов для решения проблемы недостаточной подготовки автомобилистов.

Правительство Узбекистана инициировало создание цифровой системы лицензирования водителей с применением искусственного интеллекта. Благодаря новой программе в стране на данный момент функционируют 11 экспериментальных экзаменационных центров. Там ИИ-алгоритмы беспристрастно оценивают теоретические и практические навыки кандидатов на получение прав, полностью исключая человеческий фактор.

Автодромы в таких центрах оборудованы современными датчиками для наблюдения в реальном времени. С момента запуска программы, по словам местных чиновников, значительно вырос процент успешной сдачи экзаменов, что в свою очередь побудило автошколы повысить стандарты обучения. В обществе тоже намечаются перемены. Согласно опросам, все больше жителей страны начинают считать, что водительские права - это не данность, а привилегия, заслуженная упорным трудом.

Китай

В КНР, где искусственный интеллект интегрирован практически во все сферы жизни, одна из пекинских автошкол внедрила передовую систему обучения вождению на базе ИИ.

Как уверяют в учреждении, процесс полностью автоматизирован: ученики отрабатывают навыки за рулем специально оснащенных автомобилей, а искусственный интеллект последовательно обучает будущих водителей всем необходимым маневрам и проводит заезды для закрепления материала. В то же время сами инструкторы следят за процессом удаленно из диспетчерской, одновременно контролируя сразу несколько автомобилей. По заявлениям автошколы, благодаря новой методике для обучения 20 студентов теперь достаточно всего трех специалистов.

В ближайшем будущем, вероятно, все большее число стран начнут кардинально пересматривать правила экзаменации на водительские права, увеличивая роль искусственного интеллекта в этой области.

Мнения экспертов относительно перспектив широкого задействования ИИ в данной сфере расходятся: одни полагают, что внедрение новых технологий положительно скажется на качестве подготовки, что позволит почти полностью исключить субъективность экзаменаторов, однако другие предостерегают, что ИИ-алгоритмы не всегда приносят желаемый результат.