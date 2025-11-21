В России могут ужесточить самые популярные штрафы для водителей

Самые популярные автоштрафы в России могут быть ужесточены

В ближайшее время российские автомобилисты столкнутся с серьёзными изменениями в правилах дорожного движения и значительным увеличением штрафов. Власти разрабатывают обширный пакет поправок, который повлияет на большинство водителей.

Одним из основных нововведений станет появление камер, способных фиксировать отсутствие полиса ОСАГО. В настоящее время за это правонарушение предусмотрен штраф в 500 рублей, однако при повторной фиксации он может вырасти до 3–5 тысяч.

Также планируется увеличения штрафа за чрезмерный уровень шума от автомобилей и мотоциклов в десять раз — с 500 до 5000 рублей. Для контроля за такими нарушениями уже подготовлены специальные камеры под названием «Эфир».

Требования по перевозке детей также станут более строгими. Родители, которые возят своих детей без автокресел, будут обязаны платить 5000 рублей вместо нынешних 3000. Для организаций размеры штрафов будут ещё выше.

Отдельные поправки затронут владельцев питбайков: выезд с ними на обычные дороги будет караться штрафом в 30 000 рублей. Это ужесточение вызвано увеличением числа аварий с участием таких транспортных средств.

Кроме того, будет закрыта популярная лазейка, касающаяся тонировки автомобилей, ввезённых из-за границы. Теперь владельцы таких машин будут получать стандартный штраф в размере 500 рублей.

Большинство из этих предложений уже прошло первое чтение в Госдуме, поэтому водителям следует быть готовыми к грядущим изменениям.

