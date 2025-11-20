Новые автомобили Lada впервые представили в "Хватамбе" на "Авито"

На «Авито» стартовала сезонная распродажа «Хватамба». Впервые в ней поучаствуют новые автомобили Lada, сообщает пресс-служба платформы.

Отмечается, что покупатели, позвонившие дилеру через объявление, могут получить дополнительную скидку на выбранную модель. Акция продлится до 31 декабря.

В компании уточнили, что акция охватывает ключевые модели бренда — от доступной Lada Granta до флагманской Lada Aura, а также коммерческие автомобили. Для каждой модели предусмотрены уникальные условия: покупатели Lada Vesta с автоматической трансмиссией получат скидку 20 тыс рублей и пакет аксессуаров, а покупатели Lada Aura — скидку 50 тыс. рублей и сигнализацию с автозапуском в подарок.

Кроме того, скидка суммируется с госпрограммами, специальными кредитами, трейд-ином и предложениями дилеров.

По данным «Авито Авто», интерес к отечественным автомобилям растет. По сравнению с первым кварталом 2025 года спрос на Xcite вырос на 93,5%, на Lada — на 12,1%. Наибольший прирост зафиксирован у Xcite X-Cross 7 (+97%), Xcite X-Cross 8 (+60,1%) и LADA Largus (+37,1%).

Руководитель направления «Новые авто» в «Авито» Никита Ивахненко рассказал, что по данным компании, 22% россиян планируют купить автомобиль в ближайшие шесть месяцев.

«Большинство из них (27%) опрошенных отдают предпочтение моделям отечественных брендов. Это подтверждается спросом на модель Lada Aura — в первую неделю распродажи он вырос на 70,7% по сравнению с неделей ранее. Также повышен спрос на другие модели: Lada Largus Cross (+51,4%), Lada Vesta (+18,3%), Lada Granta (+8,1%), Lada Vesta Cross (+7,6%)», — уточнил он.

Директор по маркетингу «АвтоВАЗа» Анна Курочкина уточнила, что стратегия Lada направлена на постоянное расширение каналов взаимодействия с клиентами.