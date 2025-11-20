Китайские кроссоверы покорили Британию: они продаются и в России

В январе 2025 года концерн Chery начал продавать на британском рынке кроссоверы, хорошо знакомые россиянам. При этом автомобиль, которая быстро получила прозвище Temu Range Rover быстро вошла в ТОП-10 моделей по продажам.

© Jaecoo

Так, модель в течение трёх месяцев подряд входила в десятку наиболее востребованных в стране, что сделало марку самой успешной из всех китайских производителей. В августе в Англии было продано 1 367 экземпляров, в сентябре — 6 469 автомобилей, в октябре — 2 611 J7. Всего же с начала года на кроссоверах остановили свой выбор 21 385 покупателей.

По мнению экспертов, успех «семёрке» обеспечило сочетание внешнего сходства с премиальным Range Rover и доступной стоимости. В первую очередь, автомобиль оценили женщины в возрасте от 20 до 30 лет.

Помимо этого, покупатели активно нахваливают паркетники в соцсетях, так что работает так называемое «сарафанное радио». Владельцы рассказывают, что китайский автомобиль — достойная альтернатива британскому, так что они отказались от планов купить себе такой в будущем.

«Мне нравится внешний вид Range Rover, но он явно не вписывается в мой бюджет, особенно учитывая мою семейную жизнь. С Jaecoo у меня было ощущение, что я получаю автомобиль премиум-класса за гораздо меньшую стоимость», — отметила местная блогер Оливия Манди.

В Великобритании цены на Jaecoo J7 начинаются от 30 000 фунтов (примерно от 3,15 млн рублей).