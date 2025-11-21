КамАЗ показал новое поколение своих грузовиков

Теперь в тягаче "Ультра" водители смогут настраивать подсветку кабины под настроение

Компания КАМАЗ выпустила новую специальную серию флагманского тягача К5 под названием "Ультра". Новинка отличается улучшенными характеристиками, передает пресс-служба "Ростеха".

Главным новшеством обновленной кабины стала современная система подсветки, позволяющая водителям настраивать освещение под свое настроение и выбирать предпочтительный цвет.

Модернизация затронула и другие элементы интерьера. По специальному заказу был переработан дизайн рулевого колеса, что добавило комфорта при управлении. Сообщается, что экстерьер кабины получил более агрессивные черты, что сделало внешний вид автомобиля более современным и динамичным.

Напомним, что ранее КАМАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе.