Генеральный директор Ford бьёт тревогу из-за нехватки 5 тысяч механиков

Джим Фарли открыто заявляет о серьёзной проблеме, с которой столкнулись дилерские центры: они не могут найти необходимое количество квалифицированных автомехаников. В сервисных центрах Ford не до простоя на фоне 134 объявленных отзывных кампаний, и их количество не снижается.

© Quto.ru

При таком объёме работы всегда находятся сотрудники, которые не горят желанием работать в Ford. На данный момент в компании открыто 5 тысяч вакансий для автотехников при том, что концерн предлагает очень привлекательные условия труда. Дилерские центры готовы платить специалистам до 120 тысяч долларов в год (9,7 миллиона рублей). Эта сумма почти в 2 раза превышает средний годовой доход по США, составляющий 63 795 долларов (5,2 миллиона рублей).

Однако высокий оклад не отменяет сложности самой работы. Фарли подчеркнул, что для полноценного обучения профессии требуется около пяти лет. Для того, чтобы снять дизельный двигатель с пикапа Super Duty, «нужно знать, что делаешь», подчеркнул он. Но уже сегодня нехватка технических кадров создаёт реальные трудности для автовладельцев, приводя к задержкам в ремонте и росту недовольства.

Глава компании указал на масштабы недооценённой обществом проблемы, которая не ограничивается автосервисами. По стране открыто более 1 миллиона вакансий на критически важных должностях, включая аварийно-спасательные службы, грузовые перевозки, заводское производство, а также профессии сантехников и электриков.

В США не хватает профессионально-технических училищ, и общество недостаточно инвестирует в подготовку следующего поколения рабочих. Статистика подтверждает его опасения. Ежегодно рынок труда недополучает около 37 тысяч квалифицированных специалистов. По прогнозам Бюро статистики труда, вплоть до 2033 года в среднем ежегодно будет появляться 67 800 вакансий для автомехаников и специалистов по обслуживанию.

Это огромный дефицит, но у него есть и неожиданная сторона. Эти рабочие места, скорее всего, окажутся защищены от растущего влияния искусственного интеллекта, которое затронет многие другие отрасли в ближайшие годы.