В Ростовской области запретят продавать бензин школьникам

Прокуратура Ростовской области собирается запретить продажу топлива несовершеннолетним. Идея уже закреплена в проекте областного закона. Неограниченный доступ к топливу позволяет подросткам кататься на питбайках и кроссовых мотоциклах, а такая техника по закону относится к спортинвентарю, ее нельзя использовать на дорогах общего пользования.

Запретить хотят розничную продажу лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Исключение: подростки с 16 лет, которые могут получить права на управление мопедом, скутером или мотоциклом с объемом двигателя до 125 "кубиков". В случае сомнений продавец потребует документ, подтверждающий возраст, либо водительское удостоверение.

С 1 марта 2026 года закон должен вступить в силу. "Мера спорная, ведь бензин можно раздобыть у знакомых или родственников, которые, как правило, и покупают детям питбайки", - говорит главный редактор портала "Южный автомобиль" Максим Черкашин. По его словам, важнее, чтобы сами взрослые учили ребенка соблюдать ПДД. "Правильная инициатива, - необходимо мотивировать молодежь получать права и учиться водительской этике", - считает зампредседателя Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин.

Подобные запреты уже введены в этом году в Татарстане и Вологодской области. Там за продажу топлива несовершеннолетним предусмотрены штрафы от 3 тысяч до 150 тысяч рублей. В Волгоградской области запрет на продажу бензина подросткам введен в апреле и объясняется режимом повышенной готовности в ЮФО.