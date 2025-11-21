Верховный суд Индии нашел оригинальный способ ускорить «электрификацию»

Верховный суд Индии нашёл оригинальный способ ускорить «электрификацию»
В густонаселённой Индии переход на электромобили идёт не так быстро, как рассчитывали власти. Но Верховный суд страны, кажется, нашёл решение. Индийские судьи обратились к правительству и настоятельно рекомендовали подумать о постепенном запрете продаж премиальных и люксовых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
По их мнению, такой точечный удар поможет развить экологичный транспорт, не создавая проблем для основного авторынка. Эксперты отрасли поддерживают эту инициативу. Они считают, что отказ от дорогих машин с ДВС, включая гибридные и подзаряжаемые гибридные модели, может стать пробным шагом на пути к полному переходу на «электрички».
Статистика подтверждает перспективность этого подхода: на электрокары уже сейчас приходится примерно 12% продаж в премиум-сегменте, а среди бюджетных автомобилей этот показатель составляет всего 2–3%.
Критики идеи указывают, что автомобили класса «люкс» — мизерная часть индийского автопарка, и их запрет слабо повлияет на общий объём выбросов. Гораздо серьёзнее, по их мнению, другая проблема — отсутствие эффективной системы утилизации старых машин. Из-за этого по дорогам продолжает ездить множество возрастных легковых и лёгких коммерческих машин, вреда от которых значительно больше.
Несмотря на это, суд уверен, что требование выпускать для богатых клиентов только электромобили, не затронет кошельки простых людей и не подорвёт рынок новых автомобилей в целом. Ведущие премиальные бренды, такие как Mercedes и BMW, уже имеют в своем арсенале целые линейки машин с нулевым уровнем выбросов. Однако сейчас никто в Индии не говорит о том, что запрет неизбежно отразится на местных производствах, рабочих местах и инвестициях.
Тем не менее, Верховный суд официально обратился к правительству с просьбой пересмотреть Национальный план развития электромобильности.