Будут ли экзамен на права в России принимать в автоматическом режиме

В СМИ пошла информация о том, что "власти России рассматривают вопрос о внедрении автоматизированного приема экзаменов на водительские права. Это следует из новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ", сообщает ТАСС.

Стратегия действительно принята. Более того, она вступила в силу. Но надо понимать, что это долгосрочный документ, который показывает лишь направление совершенствования норм, которые применяются сейчас. В течение полугода правительство должно разработать документ, в котором будут установлены конкретные меры. А пока - все это вилами по воде. Давайте разберем, как сейчас принимаются экзамены на права?

Теоретический и так проходит в автоматизированном режиме. Инспектор только следит за порядком в классе: чтобы никто не пользовался подсказками и устройствами связи. С практическим - сложнее. Для категории "В" - легковые автомобили - вовсе отменен экзамен на площадке. Проверка навыков происходит только в городе. Как это можно сделать автоматически? Кто будет давать команды на выполнение того или иного маневра и контролировать их исполнение? Робот? А насколько он будет посвящен в то, возможно ли выполнить маневр в представленных условиях? Приведем пример: экзаменатор дает задачу развернуться в ближайшем разрешенном для этого месте. Кандидат на права подъезжает к разрыву сплошной полосы и совершает разворот. Не сдал. Потому что на противоположной стороне дороги была автобусная остановка. Или сразу перед разрывом - пешеходный переход. Все это нарушения правил.

Эксперты в СМИ ссылаются на опыт Южной Кореи, Японии, что там принимают экзамены в автоматическом режиме. Но надо учитывать, что практический экзамен в этих странах осуществляется на автоматизированных автодромах, а не в реальной дорожной ситуации, как у нас.

Как сообщила "РГ" президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, возможно, когда-нибудь мы к этому придем. Но не сейчас. Стратегия предусмотрена до 2036 года, так что время есть. А пока такие условия просто неприменимы.

Кроме того, встает, как всегда, вопрос: а за чей счет банкет? Ведь в таком случае в экзаменационные автомобили потребуется внедрить не только камеры контроля дороги впереди и сзади машины, а также салона, но и камеры контроля по бокам. А то и обзорные камеры, а может, даже лидары. И все это подключать к искусственному интеллекту, который будет управляться из какого-то головного центра… В Москве, например, экзамены сдают на машинах ГИБДД. Хватит ли денег на такую модернизацию у ведомства?

В регионах, как правило, используют машины автошкол. Но вряд ли автошколы захотят так вкладываться в модернизацию авто.

Возникает еще один вопрос. Он, кстати, еще не решен даже для беспилотного автомобильного транспорта. А кто будет отвечать в случае аварии с кандидатом на права? Даже сейчас при аварии на сдаче экзамена этот вопрос не до конца ясен. Есть решения судов, по которым отвечает экзаменуемый, есть - по которым отвечает тот, кто принимал экзамен. После вступления в силу регламента о приеме таких экзаменов, вопрос был отчасти решен.

Дополнительные педали есть у инструктора, если машина не ГИБДД. И тогда отвечает он. А как быть в другой ситуации? Экзаменуемый имеет корочку о том, что прошел обучение и получил профессию водитель. Но прав он при этом не имеет. И выезжать на дороги самостоятельно не может. Кто ответит за ДТП? Или экзаменуемого обвинят в угоне? В общем, автоматизированный прием экзаменов на право управления авто - это еще очень далекая перспектива.