Индия стала «второй родиной» Suzuki

Suzuki устроила автомобильную революцию в Индии и установила там рекорд. Автомобильный гигант Maruti Suzuki India Limited, являющийся дочерней компанией японского концерна Suzuki, достиг исторического результата. С момента своего прихода в страну общее число реализованных им автомобилей на индийском рынке достигло отметки в 30 миллионов (!) единиц. Таким образом, Индия стала вторым после Японии государством, где продукция марки была куплена в таком количестве.

Путь к этому триумфу начался более четырёх десятилетий назад, когда в 1982 году было подписано соглашение о создании совместного предприятия с правительством Индии. Уже в декабре 1983 года с конвейера сошёл первый автомобиль — легендарная модель Maruti 800. Именно она положила начало массовой автомобилизации страны.

Со временем производственная линейка расширилась за счёт моделей Alto, Wagon R и Swift. Позже компания укрепила свои позиции на рынке, предложив покупателям целое семейство внедорожников и кроссоверов, включая Brezza, Grand Vitara и Fronx. В сентябре этого года начался выпуск новой модели — Victoris.

На сегодняшний день производитель предлагает индийским потребителям 19 различных моделей, среди которых есть и гибридные автомобили, и машины, работающие на природном газе. Кроме того, стартовал экспорт первого электромобиля марки — e VITARA. Его производство налажено на заводе в Гуджарате, а поставки запланированы в более чем 100 стран мира. Первая партия этих машин уже отправилась в Европу в конце этого лета.

Самой популярной моделью за всю историю бренда на индийском рынке, по данным на конец сентября этого года, является Alto (4,71 миллиона проданных единиц). Следом идут Wagon R (3,46 миллиона) и хэтчбек Swift (3,24 миллиона). Замыкают «пятёрку» седан Dzire (2,9 миллиона) и та самая Maruti 800 (2,68 миллиона).